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‘जंतर-मंतर को बचाते-बचाते पूरे दिल्ली को जंतर-मंतर बना दिया’, प्रकाश राज का ध्रुव राठी के किडनैपिंग वाले दावे के बाद फूटा गुस्सा

Prakash Raj On Jantar Mantar Protest: अभिनेता प्रकाश राज ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 11, 2026

Prakash Raj On Jantar Mantar Protest:

Prakash Raj On Jantar Mantar Protest (फोटो सोर्स- Twitter/prakashraj)

Prakash Raj On Jantar Mantar Protest: देश में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच अभिनेता प्रकाश राज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। प्रकाश राज ने ध्रुव राठी को हिरासत में लिए जाने के मामले का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बाद में छोड़ा गया। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र और मतदान के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते रहने की अपील की।

ध्रुव राठी के बाद प्रकाश राज ने बोला हमला

प्रकाश राज का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब इससे पहले यूट्यूबर ध्रुव राठी ने हिरासत से रिहा होने के बाद एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय अगवा किया गया था। उन्होंने अपनी हिरासत को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, प्रकाश राज ने अपने वीडियो में ध्रुव राठी के दावे का समर्थन करते हुए सरकार की आलोचना की।

‘जंतर-मंतर को बचाते-बचाते पूरी दिल्ली को जंतर-मंतर बना दिया’

प्रकाश राज ने अपने वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने और फिर रिहा करने की घटनाओं के बीच लोग सरकार पर हंस रहे हैं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जंतर-मंतर को बचाने की कोशिश में पूरी दिल्ली को ही जंतर-मंतर बना दिया गया है।

अभिनेता ने आगे कहा कि विरोध-प्रदर्शन इसी तरह जारी रहे, जब तक पूरा देश जंतर-मंतर जैसा न बन जाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आने वाले समय में ‘घर-घर मोदी’ के बजाय ‘घर-घर जंतर-मंतर’ के नारे सुनाई दे सकते हैं।

ध्रुव राठी की हिरासत पर भी उठाए सवाल

प्रकाश राज ने वीडियो में ध्रुव राठी को हिरासत में लिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने सुना है कि यूट्यूबर को हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि उनका अपहरण किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था और हाल की एक घटना का भी उल्लेख किया, जिसमें उनके मुताबिक बच्चों के बाहर आने का इंतजार किए बिना सुरक्षा बलों के साथ विमान के अंदर प्रवेश किया गया था। हालांकि, इन टिप्पणियों के संदर्भ और संबंधित घटनाओं की स्वतंत्र पुष्टि अलग से जरूरी है।

ज्ञानेश कुमार और मतदान के अधिकार पर कही यह बात

प्रकाश राज ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के जरिए लोगों के मतदान के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अभिनेता ने कहा कि मतदान का अधिकार छीनना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि क्या सरकार का उद्देश्य ज्ञानेश कुमार की कुर्सी बचाना है। प्रकाश राज ने दावा किया कि देश और विदेश में लोग मौजूदा हालात को समझ रहे हैं। उनके ये बयान सरकार और चुनाव आयोग को लेकर उनके राजनीतिक विचारों को दर्शाते हैं।

‘लोकतंत्र के लिए शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा’

वीडियो के आखिर में प्रकाश राज ने कहा कि सरकार अपना काम करती रहे, लेकिन वे लोकतंत्र को दोबारा मजबूत करने के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखने की बात कही और अपने संदेश का अंत ‘गेम ऑन’ और ‘जस्ट आस्किंग’ जैसे शब्दों से किया।

फिलहाल, प्रकाश राज के इस वीडियो ने राजनीतिक और सोशल मीडिया बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। ध्रुव राठी की हिरासत और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस पूरे विवाद में प्रदर्शनकारियों, पुलिस और सरकार की ओर से किए गए दावों को अलग-अलग समझना और उनकी स्वतंत्र पुष्टि करना महत्वपूर्ण है।

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Updated on:

11 Oct 2026 03:52 pm

Published on:

11 Oct 2026 03:51 pm

Hindi News / Entertainment / ‘जंतर-मंतर को बचाते-बचाते पूरे दिल्ली को जंतर-मंतर बना दिया’, प्रकाश राज का ध्रुव राठी के किडनैपिंग वाले दावे के बाद फूटा गुस्सा

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