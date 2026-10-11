‘जंतर-मंतर को बचाते-बचाते पूरे दिल्ली को जंतर-मंतर बना दिया’, प्रकाश राज का ध्रुव राठी के किडनैपिंग वाले दावे के बाद फूटा गुस्सा

Prakash Raj On Jantar Mantar Protest: देश में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच अभिनेता प्रकाश राज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। प्रकाश राज ने ध्रुव राठी को हिरासत में लिए जाने के मामले का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बाद में छोड़ा गया। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र और मतदान के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते रहने की अपील की।