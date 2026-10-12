“नाना समर्थकों को राख में बदलते देखूंगी”, तनुश्री दत्ता का नहीं हो रहा गुस्सा शांत, नाना पाटेकर के निधन के बाद बोला हमला

Tanushree Dutta Post On Nana Patekar Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रहे नाना पाटेकर का निधन 8 अक्टूबर गोवा में हुआ था। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उनकी जान हार्ट अटैक से गई। ऐसे में उनके ऊपर #MeToo आंदोलन में आरोप लगाने वाली अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नाना पाटेकर के निधन को ईविड डेड कहने के बाद फिर उन्होंने तीखा कटाक्ष किया है। जिसमें उन्होंने नाना पाटेकर के समर्थकों और उनके काम की तारीफ करने वालों पर बेहद कड़े शब्दों में निशाना साधा है। तनुश्री के इस नए और विस्फोटक पोस्ट ने एक बार फिर मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है।