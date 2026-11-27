Sapna Choudhary Remove Tattoo after Divorce Confirm: हरियाणवी डांसर और बिग बॉस फेम सपना चौधरी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए बताया था कि उन्होंने अपना तलाक फाइल कर दिया है और वह अपनी 6 साल की शादी खत्म कर रही है। इस खबर ने लाखों फैंस को हैरान कर दिया था। इसके तुरंत बाद सपना चौधरी का इंस्टाग्राम अकाउंट गायब हो गया, जिसे लोग उनके तलाक से जोड़कर देखने लगे। इसी बीच सपना चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने हाथ पर बना पति वीर साहू के नाम का टैटू हटवा दिया है। लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, केवल वीडियो वायरल हो रहे हैं इसे भी लोग तलाक से जोड़कर देख रहे हैं।