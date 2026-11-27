Akshay Kumar in Karan Johar Show: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी हाजिरजवाबी और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वह जहां भी जाते हैं उनका अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। उनकी लव स्टोरी के किस्से पूरे मनोरंजन जगत में मशहूर हैं। शिल्पा शेट्टी हो या रेखा उनका नाम इंडस्ट्री की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है। रवीना टंडन संग तो उनकी सगाई की खबरे भी आई थीं। अब ऐसे में जब अक्षय कुमार, करण जौहर के शो में पहुंचे तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि उन्हें सबसे शानदार ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री किसके साथ लगी? खिलाड़ी कुमार ने बड़ी समझदारी और हंसी-मजाक के साथ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर रवि किशन भी हैरान रह गए।