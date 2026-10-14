‘बिना प्रोफाइल फोटो वालों का नेगेटिव फीडबैक नहीं चाहिए’, मृणाल ठाकुर ने ‘पूजा मेरी जान’ को लेकर ट्रोलर्स को दिया जवाब!

मृणाल ठाकुर ने ट्रोलर्स को लेकर कही ये बात (सोर्स: x-@PrakharShrigyan/@changuxmangu)
Mrunal Thakur Negative Feedback: बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी फिल्म 'पूजा मेरी जान' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म के लिए चार साल तक इंतजार करने, एक एक्टर के तौर पर अपने सफर और इस प्रोजेक्ट से जुड़ाव के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की पर्सनल लाइफ को लेकर होने वाले जजमेंट और सोशल मीडिया पर मिलने वाले नेगेटिव फीडबैक पर भी अपनी राय रखी। मृणाल का मानना है कि किसी फिल्म की सफलता को सिर्फ उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नहीं आंकना चाहिए।
मृणाल ठाकुर की इस साल रिलीज हुई कुछ फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। हालांकि, एक्ट्रेस का कहना है कि किसी फिल्म की अहमियत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि उसने सिनेमाघरों में कितना कारोबार किया। उनकी हालिया फिल्म 'पूजा मेरी जान' को ओटीटी पर दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की बात भी सामने आई है।
मृणाल के मुताबिक, आज फिल्म देखने का माध्यम उतना मायने नहीं रखता, जितना उसकी कहानी, विषय, किरदार और निर्देशक का नजरिया। उनके लिए जरूरी ये है कि फिल्म दर्शकों तक किस तरह पहुंचती है और उन्हें किस तरह जोड़ती है।
मृणाल ने महिलाओं की निजी जिंदगी को लेकर लगातार लगाए जाने वाले कयासों और उन्हें जज किए जाने के मुद्दे पर भी बात की। महिलाओं के फैसलों और उनकी जिंदगी की टाइमलाइन को लेकर समाज की राय अक्सर चर्चा का विषय बनती है। मृणाल ने अपने अनुभवों और सोच के जरिए इस मुद्दे पर अपनी बात रखी।
एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि जिंदगी में हर चीज हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं होती। उन्होंने कहा, "मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन हां, मुझे एहसास हुआ है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होतीं जैसी आप चाहते हैं। इसलिए, मैंने भगवान से एक डील की है। चीजों को तब होने दो जब उन्हें होना है, और मैं बहुत खुश हूं और मुझे बिना प्रोफाइल फोटो वालों का नेगेटिव फीडबैक नहीं चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है"
'पूजा मेरी जान' एक हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन नवजोत गुलाटी ने किया है, जबकि विपाशा अरविंद ने सह-निर्देशन किया है। फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले दिनेश विजान और अमर कौशिक ने किया है।
इस फिल्म में हुमा कुरैशी, मृणाल ठाकुर, विजय राज और विक्रम सिंह चौहान अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म को लेकर मृणाल का कहना है कि किसी कहानी की पहुंच और उसका प्रभाव केवल थिएटर तक सीमित नहीं होना चाहिए।
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