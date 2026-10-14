‘बिना प्रोफाइल फोटो वालों का नेगेटिव फीडबैक नहीं चाहिए’, मृणाल ठाकुर ने ‘पूजा मेरी जान’ को लेकर ट्रोलर्स को दिया जवाब!

Mrunal Thakur Negative Feedback: बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी फिल्म 'पूजा मेरी जान' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म के लिए चार साल तक इंतजार करने, एक एक्टर के तौर पर अपने सफर और इस प्रोजेक्ट से जुड़ाव के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की पर्सनल लाइफ को लेकर होने वाले जजमेंट और सोशल मीडिया पर मिलने वाले नेगेटिव फीडबैक पर भी अपनी राय रखी। मृणाल का मानना है कि किसी फिल्म की सफलता को सिर्फ उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नहीं आंकना चाहिए।