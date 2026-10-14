14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘बिना प्रोफाइल फोटो वालों का नेगेटिव फीडबैक नहीं चाहिए’, मृणाल ठाकुर ने ‘पूजा मेरी जान’ को लेकर ट्रोलर्स को दिया जवाब!

Pooja Meri Jaan OTT: मृणाल ठाकुर ने 'पूजा मेरी जान' और फिल्मों की सफलता पर अपनी राय रखी। जानें सोशल मीडिया के नेगेटिव फीडबैक और महिलाओं की निजी जिंदगी पर जजमेंट को लेकर क्या बोलीं एक्ट्रेस।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 14, 2026

Pooja Meri Jaan

मृणाल ठाकुर ने ट्रोलर्स को लेकर कही ये बात (सोर्स: x-@PrakharShrigyan/@changuxmangu)

Mrunal Thakur Negative Feedback: बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी फिल्म 'पूजा मेरी जान' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म के लिए चार साल तक इंतजार करने, एक एक्टर के तौर पर अपने सफर और इस प्रोजेक्ट से जुड़ाव के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की पर्सनल लाइफ को लेकर होने वाले जजमेंट और सोशल मीडिया पर मिलने वाले नेगेटिव फीडबैक पर भी अपनी राय रखी। मृणाल का मानना है कि किसी फिल्म की सफलता को सिर्फ उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नहीं आंकना चाहिए।

'फिल्म थिएटर में चली या OTT पर, इससे फर्क नहीं पड़ता'

मृणाल ठाकुर की इस साल रिलीज हुई कुछ फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। हालांकि, एक्ट्रेस का कहना है कि किसी फिल्म की अहमियत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि उसने सिनेमाघरों में कितना कारोबार किया। उनकी हालिया फिल्म 'पूजा मेरी जान' को ओटीटी पर दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की बात भी सामने आई है।

मृणाल के मुताबिक, आज फिल्म देखने का माध्यम उतना मायने नहीं रखता, जितना उसकी कहानी, विषय, किरदार और निर्देशक का नजरिया। उनके लिए जरूरी ये है कि फिल्म दर्शकों तक किस तरह पहुंचती है और उन्हें किस तरह जोड़ती है।

महिलाओं की पर्सनल लाइफ पर जजमेंट से परेशान हैं मृणाल?

मृणाल ने महिलाओं की निजी जिंदगी को लेकर लगातार लगाए जाने वाले कयासों और उन्हें जज किए जाने के मुद्दे पर भी बात की। महिलाओं के फैसलों और उनकी जिंदगी की टाइमलाइन को लेकर समाज की राय अक्सर चर्चा का विषय बनती है। मृणाल ने अपने अनुभवों और सोच के जरिए इस मुद्दे पर अपनी बात रखी।

एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि जिंदगी में हर चीज हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं होती। उन्होंने कहा, "मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन हां, मुझे एहसास हुआ है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होतीं जैसी आप चाहते हैं। इसलिए, मैंने भगवान से एक डील की है। चीजों को तब होने दो जब उन्हें होना है, और मैं बहुत खुश हूं और मुझे बिना प्रोफाइल फोटो वालों का नेगेटिव फीडबैक नहीं चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है"

क्या है 'पूजा मेरी जान' की कहानी?

'पूजा मेरी जान' एक हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन नवजोत गुलाटी ने किया है, जबकि विपाशा अरविंद ने सह-निर्देशन किया है। फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले दिनेश विजान और अमर कौशिक ने किया है।

इस फिल्म में हुमा कुरैशी, मृणाल ठाकुर, विजय राज और विक्रम सिंह चौहान अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म को लेकर मृणाल का कहना है कि किसी कहानी की पहुंच और उसका प्रभाव केवल थिएटर तक सीमित नहीं होना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Oct 2026 12:47 pm

Published on:

14 Oct 2026 12:46 pm

Hindi News / Entertainment / ‘बिना प्रोफाइल फोटो वालों का नेगेटिव फीडबैक नहीं चाहिए’, मृणाल ठाकुर ने ‘पूजा मेरी जान’ को लेकर ट्रोलर्स को दिया जवाब!

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘आपके चरणों में नहीं आ सकता, दुश्मनी भी चलेगी’, गौतम गुलाटी से भिड़े शहजाद पूनावाला, सारा का छलका पुराने रिश्ते का दर्द

Rise and Fall 2
मनोरंजन

सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर की सरप्राइज एंट्री से शुरू होगा ‘कॉफी विद करण 9’?, फैंस को मिल सकता है 90s का नॉस्टैल्जिया

Karisma Kapoor Surprise Entry Koffee With Karan 9
OTT

‘गनमास्टर G9’ से पहले भी 5 फिल्मों की शूटिंग के दौरान घायल हुए इमरान हाशमी, अब हवा में पलट गई कार

Emraan Hashmi Injured Gunmaaster G9
बॉलीवुड

हादसे के बाद बाल-बाल बचे इमरान हाशमी का पहला पोस्ट आया सामने, फिल्म के नए गाने को लेकर दी जानकारी

Emraan Hashmi Injured On Gunmaaster G9
बॉलीवुड

आलिया कुरैशी की परफॉर्मेंस पर सीटी बजाने लगे विजय वर्मा, फोन में रिकॉर्ड किया वीडियो, फैंस ने डेटिंग की अफवाहों को दी हवा

Vijay Varma Viral Video
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.