‘गनमास्टर G9’ से पहले भी 5 फिल्मों की शूटिंग के दौरान घायल हुए इमरान हाशमी, अब हवा में पलट गई कार

Emraan Hashmi Injured Gunmaaster G9: इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म 'गनमास्टर G9' को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ एक खतरनाक हादसा देखकर उनके फैंस की चिंता बढ़ गई। 13 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान एक कार फ्लिप स्टंट में एसयूवी हवा में पलट गई और इमरान के बेहद करीब जा गिरी। रिपोर्टों के मुताबिक कार उनके चेहरे से करीब एक फुट की दूरी पर गिरी। हालांकि, इमरान इस हादसे में सुरक्षित रहे और उन्हें कोई चोट नहीं लगी। मेकर्स ने अभी से साफ नहीं किया है कि यह पूरी तरह से प्लान किया गया स्टंट था या तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हादसा हुआ।