‘गनमास्टर G9’ से पहले भी 5 फिल्मों की शूटिंग के दौरान घायल हुए इमरान हाशमी, अब हवा में पलट गई कार

इमरान हाशमी (फोटो सोर्स- IMDb)
Emraan Hashmi Injured Gunmaaster G9: इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म 'गनमास्टर G9' को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ एक खतरनाक हादसा देखकर उनके फैंस की चिंता बढ़ गई। 13 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान एक कार फ्लिप स्टंट में एसयूवी हवा में पलट गई और इमरान के बेहद करीब जा गिरी। रिपोर्टों के मुताबिक कार उनके चेहरे से करीब एक फुट की दूरी पर गिरी। हालांकि, इमरान इस हादसे में सुरक्षित रहे और उन्हें कोई चोट नहीं लगी। मेकर्स ने अभी से साफ नहीं किया है कि यह पूरी तरह से प्लान किया गया स्टंट था या तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हादसा हुआ।
लेकिन यह पहली बार नहीं है जब इमरान हाशमी शूटिंग के दौरान किसी खतरनाक स्थिति में फंसे हों। इससे पहले भी उनकी फिल्मों के सेट पर कई बार उन्हें चोट लग चुकी है। अगर अलग-अलग चोटों को गिना जाए तो ‘गनमास्टर G9’ से पहले इमरान के साथ कम से कम चार स्पष्ट रूप से रिपोर्ट की गई ऑन-सेट इंजरी सामने आती हैं।
सबसे पुराना मामला 2009 की फिल्म 'तुम मिले' का है। फरवरी में फिल्म के बाढ़ वाले सेट पर एक स्टंट सीन शूट करते समय इमरान फिसलकर लकड़ी की प्लाई से जा टकराए थे। इससे उनकी दाईं आंख के ऊपर का हिस्सा बुरी तरह कट गया था और आंख के आसपास सूजन आ गई थी। हालत इतनी खराब थी कि उन्हें दाईं आंख से देखने में भी परेशानी हो रही थी। डॉक्टरों ने जरूरत पड़ने पर सर्जरी की बात कही थी, लेकिन इमरान ने इसके बावजूद शूटिंग जारी रखी।
इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मार्च 2009 में उन्हें दूसरी चोट लगी। बारिश वाले सीन की शूटिंग के दौरान उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई। इमरान ने खुद बताया था कि ये 'तुम मिले' की शूटिंग के दौरान उनकी दूसरी चोट थी और इससे पहले उनकी आंख घायल हुई थी। यानी एक ही फिल्म में उन्हें दो अलग-अलग चोटें लगी थीं।
इसके करीब 15 साल बाद अक्टूबर 2024 में ‘घुड़चढ़ी 2’ की शूटिंग के दौरान इमरान को गर्दन और दाईं जबड़े के नीचे गहरा कट लगा। यह चोट एक एक्शन और जंपिंग सीक्वेंस के दौरान लगी थी और उनकी टीम ने इसकी पुष्टि की थी।
|क्रम
|फिल्म
|तारीख/समय
|चोट या घटना
|स्थिति
|1
|'तुम मिले'
|फरवरी 2009
|दाईं आंख के ऊपर गंभीर कट और सूजन
|घायल
|2
|'तुम मिले'
|मार्च 2009
|उंगली में फ्रैक्चर
|घायल
|3
|'घुड़चढ़ी 2'
|7 अक्टूबर 2024
|गर्दन और दाईं ओर जबड़े के नीचे गहरा कट
|घायल
|4
|'आवारापन 2'
|दिसंबर 2025
|पेट के टिशू में गंभीर चोट (Tear), सर्जरी करानी पड़ी
|घायल
|5
|'गनमास्टर G9'
|13 अक्टूबर 2026
|कार पलटने का हादसा, बेहद करीब से SUV निकली
|घायल नहीं हुए
इसके बाद दिसंबर 2025 में 'आवारापन 2' की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी। हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस करते समय उनके पेट के अंदर के टिश्यू में tear हो गया। रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी की जरूरत पड़ी। चोट के बावजूद उन्होंने जल्द ही शूटिंग पर वापसी की, हालांकि उनके एक्शन मूवमेंट और शेड्यूल में बदलाव किए गए।
हालांकि दो घटनाओं को चोटों की सूची में शामिल करना सही नहीं होगा। ‘क्रुक’ की शूटिंग के दौरान इमरान एक खतरनाक कार हादसे से बाल-बाल बचे थे, लेकिन उन्हें चोट नहीं लगी थी। वहीं 2022 में ‘ग्राउंड जीरो’ की शूटिंग के दौरान पत्थरबाजी में घायल होने की खबरें सामने आई थीं, लेकिन इमरान ने खुद इस खबर को गलत बताया था।
इसलिए आंकड़ा साफ है- 'गनमास्टर G9' से पहले इमरान हाशमी कम से कम चार अलग-अलग शूटिंग इंजरी का सामना कर चुके हैं, जो तीन फिल्मों 'तुम मिले 2', 'घुड़चढ़ी 2' और 'आवारापन 2' से जुड़ी हैं। वहीं ‘गनमास्टर G9’ में वह एक और बेहद खतरनाक हादसे में फंसने के बावजूद इस बार चोट से बच गए।
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