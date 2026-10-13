13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘पहले लोकतंत्र की रक्षा करिए’, गायिका सोना महापात्रा ने राहुल गांधी को दिया संदेश

Sona Mohapatra On Rahul Gandhi: सिंगर सोना महापात्रा ने हाल ही में एक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी को संदेश भेजा है। उन्होंने राहुल को लोकतंत्र की रक्षा करने की सलाह दी है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 13, 2026

Sona Mohapatra On Rahul Gandhi

सोना महापात्रा-राहुल गांधी (फोटो सोर्स- ANI)

Sona Mohapatra On Rahul Gandhi: गायिका सोना मोहापात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘लोकतंत्र की मरम्मत’ वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश की स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। सोना ने राहुल गांधी से अपील की कि लोकतंत्र को सुधारने की बात करने से पहले कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की स्थिति पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने राज्य में पहाड़ों पर फैले कूड़े और नदियों की खराब होती स्थिति पर चिंता जताई है। सोना मोहापात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी को टैग करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि वह करीब नौ साल बाद हिमाचल प्रदेश लौटीं और वहां की स्थिति देखकर हैरान रह गईं। सोना ने लिखा कि पहाड़ों पर जगह-जगह कूड़ा दिखाई दिया और नदियों की हालत भी चिंताजनक लगी। उन्होंने राहुल गांधी से हिमाचल प्रदेश को बेहतर शासन का मॉडल बनाने की दिशा में काम करने की अपील की।

सोना महापात्रा ने पोस्ट में क्या लिखा?

सोना ने अपने पोस्ट में कहा कि लोगों से जनादेश मांगने के साथ-साथ सरकारों को अपने काम के जरिए यह साबित भी करना चाहिए कि वे बेहतर शासन दे सकती हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं।

क्या बोले थे राहुल गांधी?

सोना मोहापात्रा की टिप्पणी राहुल गांधी के उस बयान के जवाब में आई, जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि ज्ञानेश कुमार और मौजूदा सरकार के जाने के बाद लोकतंत्र की ‘मरम्मत’ शुरू होगी। राहुल गांधी ने एक्स पर हिंदी में लिखा था कि ज्ञानेश कुमार जाएंगे, सरकार जाएगी और उसके बाद लोकतंत्र की मरम्मत शुरू होगी। उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में इंडिया ब्लॉक के सांसदों को दिए अपने संबोधन का वीडियो भी साझा किया था।

सोशल मीडिया पर भी हुई चर्चा

सोना मोहापात्रा की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ यूजर्स ने उनके सवाल का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में बेहतर शासन का उदाहरण पेश करना चाहिए। वहीं, कुछ यूजर्स ने कांग्रेस शासित राज्यों में कथित भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठाए।

इस बीच राहुल गांधी ने मंगलवार को इंडिया ब्लॉक के सांसदों, नागरिक समाज और छात्र संगठनों के सदस्यों को अपने आवास पर चाय के लिए आमंत्रित किया है। सूत्रों के मुताबिक, इंडिया ब्लॉक के नेता कथित ‘वोट चोरी’ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस या विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Oct 2026 02:50 pm

Published on:

13 Oct 2026 02:50 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘पहले लोकतंत्र की रक्षा करिए’, गायिका सोना महापात्रा ने राहुल गांधी को दिया संदेश

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘दृश्यम 3’ में विलेन के किरदार में नहीं थे जयदीप अहलावत, लेखक ने किया खुलासा, बताई वजह

Drishyam 3 The Conclusion
बॉलीवुड

मुकेश का ‘आ अब लौट चलें’ गाना सुनकर रोने लगे थे किशोर कुमार, हॉलीवुड फिल्मों के भी थे दीवाने

kishore kumar death anniversary
मनोरंजन

ऋचा चड्ढा ने कैटरीना कैफ की बॉडी शेमिंग करने वालों को लगाई फटकार, बोलीं- गंदी सोच वाले आदमियों ने ही कमेंट किए

Richa Chadha On Katrina Kaif Body Shaming
बॉलीवुड

AI-मॉर्फ्ड तस्वीरों का शिकार होने पर छलका श्रिया सरन का दर्द, ‘दृश्यम’ फेम अभिनेत्री बोलीं- यह खतरनाक हो सकता है

Shriya Saran react AI-Morphed Photos said their body parts becoming a talking point on internet
बॉलीवुड

गीतकार पुनीत शर्मा की भारत में ब्लॉक की गई कविता? सेक्शन 69A के तहत लिया फैसला, जानें पूरा मामला

Lyricist Puneet Sharma Allegation said his poem remove from instagram amid cec protest
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.