‘पहले लोकतंत्र की रक्षा करिए’, गायिका सोना महापात्रा ने राहुल गांधी को दिया संदेश

Sona Mohapatra On Rahul Gandhi: गायिका सोना मोहापात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘लोकतंत्र की मरम्मत’ वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश की स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। सोना ने राहुल गांधी से अपील की कि लोकतंत्र को सुधारने की बात करने से पहले कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की स्थिति पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने राज्य में पहाड़ों पर फैले कूड़े और नदियों की खराब होती स्थिति पर चिंता जताई है। सोना मोहापात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी को टैग करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि वह करीब नौ साल बाद हिमाचल प्रदेश लौटीं और वहां की स्थिति देखकर हैरान रह गईं। सोना ने लिखा कि पहाड़ों पर जगह-जगह कूड़ा दिखाई दिया और नदियों की हालत भी चिंताजनक लगी। उन्होंने राहुल गांधी से हिमाचल प्रदेश को बेहतर शासन का मॉडल बनाने की दिशा में काम करने की अपील की।