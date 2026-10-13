AI-मॉर्फ्ड तस्वीरों का शिकार होने पर छलका श्रिया सरन का दर्द, ‘दृश्यम’ फेम अभिनेत्री बोलीं- यह खतरनाक हो सकता है

Shriya Saran On AI-Morphed Photos: फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के गलत इस्तेमाल और डीपफेक तकनीक के बढ़ते खतरे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अभिनेत्री जान्हवी कपूर फिल्म 'देवरा' गाने 'चुट्टामल्ले' के विज़ुअल्स के साथ AI द्वारा की गई छेड़छाड़ का शिकार हुई थीं, जिसके बाद उन्होंने महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन के खिलाफ कड़ी आवाज उठाई थी। अब इसी मुद्दे पर खुलकर बात करते हुए 'दृश्यम' फेम अभिनेत्री श्रिया सरन (Shreya Saran) ने भी AI-मॉर्फ्ड तस्वीरों का शिकार होने के अपने अनुभवों को शेयर किया है और इसे बेहद खतरनाक करार दिया है।