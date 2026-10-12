Delhi Protest: महिलाएं आंदोलन के बीच कैसे कर सकती हैं अपनी सुरक्षा? दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने सिखाए 4 मूव्स

Khushboo Patani Share self defence video for girls: दिल्ली में वोटर-लिस्ट में गड़बड़ी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के आरोपों को लेकर इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है, जिसे चुनाव आयोग पहले ही खारिज कर चुका है। इस आंदोलन में युवाओं का हुजूम लगा हुआ है। लड़कों के साथ लड़कियां भी इसका हिस्सा बनी हैं। ऐसे में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन और भारतीय सेना की पूर्व अधिकारी मेजर खुशबू पाटनी ने महिलाओं के लिए एक खास सेल्फ-डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए वीडियो शेयर किया है।