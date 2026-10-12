12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

राजकुमार राव की ‘प्रहार’ का गाना ‘मुंबई सपनों का समंदर’ हुआ रिलीज, सुनिधि चौहान ने पहली बार किया रैप

Prahaar song Out: राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म 'प्रहार’ का नया गाना 'मुंबई सपनों का समंदर' रिलीज हो गया है। इस गाने में सुनिधि चौहान ने पहली बार रैप किया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 12, 2026

Rajkummar rao film Prahaar song Mumbai Sapno Ka Samandar out based on ajmal kasab case

राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का गाना हुआ रिलीज (Photo Source- Twitter/@BollywoodH)

Prahaar song Mumbai Sapno Ka Samandar out: बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव (Rajkummar Rao) और अभिनेत्री वामिका गब्बी (Wamiqa Gabbi) की आने वाली मच अवेटेड फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म के मेकर्स ने दर्शकों की एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए इसका एक नया गाना रिलीज कर दिया है। इस गाने का नाम 'मुंबई सपनों का समंदर' (Mumbai Sapno Ka Samandar) है, जो अपने अनूठे म्यूजिकल कोलेबोरेशन के चलते सोशल मीडिया पर आते ही छा गया है। इस गाने में रैपर एमीवे बंटाई के साथ सुनिधि चौहान (Sunidhi Chauhan) ने पहली बार रैप किया है।

सुनिधि चौहान का दिखा नया अवतार

फिल्म प्रहार का पहला गाना रिलीज हो चुका है। यह गाना अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इसमें हिंदी सिनेमा की दिग्गज गायिका सुनिधि चौहान को एक बिल्कुल नए और अनोखे अवतार में रैप करते हुए देखा जा सकता है। एमीवे बंटाई और सुनिधि चौहान का यह म्यूजिकल कोलेबोरेशन संगीत प्रेमियों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है।

गाने के बारे में बात करते हुए एमीवे बंटाई ने एक बयान में कहा कि 'मुंबई सपनों का समंदर' एक बेहद खास ट्रैक है, जो रैप की असली स्पिरिट और अलग-अलग म्यूजिकल एनर्जी को एक मंच पर लेकर आता है। सुनिधि चौहान के साथ काम करना बेहद शानदार अनुभव रहा और उनके द्वारा रैप का यह नया अंदाज इस ट्रैक को एक फ्रेश और एनर्जेटिक वाइब देता है।

मुंबई के कभी हार न मानने वाले जज़्बे को समर्पित है गाना

प्रहार का यह गाना मुख्य रूप से सपनों के शहर मुंबई और वहां की चुनौतियों से पार पाने की काबिलियत को दिखाता है। मुंबई एक ऐसा शहर है जो लंबे समय से उन अनगिनत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर यहां आते हैं।

गाना 'मुंबई सपनों का समंदर' ठीक इसी भावना को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अविनाश अरुण धावरे द्वारा निर्देशित यह फिल्म देश के जाने-माने वकील उज्ज्वल निकम के जीवन और संघर्षों पर आधारित है। साथ ही उनके द्वारा लड़े गए आतंकी अजमल कसाब के केस पर भी फोकस किया गया है। फिल्म में राजकुमार राव और वामिका गब्बी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म आने वाली 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के निधन पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘ईविल डेड, परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं

ये भी पढ़ें
Tanushree Dutta reaction Nana Patekar Death said evil dead condolences to the family

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Oct 2026 02:16 pm

Published on:

12 Oct 2026 01:52 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / राजकुमार राव की ‘प्रहार’ का गाना ‘मुंबई सपनों का समंदर’ हुआ रिलीज, सुनिधि चौहान ने पहली बार किया रैप

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

गौरव खन्ना के ‘राम’ अवतार की रणबीर कपूर से हुई तुलना, फैंस ने ‘अनुपमा’ एक्टर को बताया बेहतर

Gaurav Khanna As Ram
बॉलीवुड

‘हनुमान अंश’ के बाद अब एक और आध्यात्मिक फिल्म हो रही तैयार, मेकर्स ने पोस्टर किया रिलीज

Machan Baba Poster Release
बॉलीवुड

‘सड़कें घेरना लोकतंत्र की हत्या’, CJP आंदोलन पर फूटा अभिनेता रणवीर शौरी का गुस्सा, बोले- बैलेट में दिखाओ ताकत

Ranvir Shorey react CJP Protest in Delhi called murder of democracy protests that hijack country
बॉलीवुड

“नाना समर्थकों को राख में बदलते देखूंगी”, तनुश्री दत्ता का नहीं हो रहा गुस्सा शांत, नाना पाटेकर के निधन के बाद बोला हमला

Tanushree Dutta angry Nana Patekar Death after 5 days said i watch Nana supporters turn to ashes
बॉलीवुड

‘मुझे तो नाना पाटेकर की मौत पर शक हो रहा है’, तनुश्री दत्ता ने फिर बोला हमला, सुशांत सिंह राजपूत के नाम को भी घसीटा

Tanushree Dutta On Nana Patekar Death
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.