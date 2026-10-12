‘कुली’ की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ हुए हादसे पर एक्शन डायरेक्टर ने दिया बयान, बोले- इतने बड़े सुपरस्टार को मार दिया

Amitabh Bachchan Coolie Accident:अमिताभ बच्चन के करियर में साल 1982 का ‘कुली’ हादसा सबसे दर्दनाक घटनाओं में गिना जाता है। इस हादसे में अभिनेता को गंभीर चोट लगी थी और उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा था। अब फिल्म के फाइट डायरेक्टर रहे पप्पू वर्मा ने उस घटना को लेकर कई अहम बातें साझा की हैं। यूट्यूबर राजीव चौधरी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हादसे से पहले ही सेट पर एक स्टंटमैन घायल हो चुका था और बाद में पुनीत इस्सर के साथ फाइट सीन की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट लगी।