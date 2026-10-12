गौरव खन्ना के ‘राम’ अवतार की रणबीर कपूर से हुई तुलना, फैंस ने ‘अनुपमा’ एक्टर को बताया बेहतर

गौरव की तस्वीरों और वीडियो पर कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए उनकी तुलना रणबीर कपूर से भी कर दी। एक यूजर ने लिखा कि ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर के मुकाबले गौरव ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। वहीं एक अन्य फैन ने लिखा कि भगवान राम के रूप में गौरव बेहद दिव्य नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने उनके अभिनय और व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें गौरव के रूप में श्रीराम के दर्शन करके खुशी और रोमांच महसूस हुआ।