कैंसर से जंग पर छलका सोनाली बेंद्रे का दर्द, बोलीं- मैंने अपनी बॉडी को प्यार से संभाला

Sonali Bendre Cancer Journey: अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने कैंसर से अपनी लड़ाई के अनुभव को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बीमारी को ऐसी जंग के रूप में नहीं देखा, जिसे हर हाल में जीतना है। इसके बजाय उन्होंने अपने शरीर को समझने, बीमारी के कारणों पर विचार करने और इस मुश्किल दौर से सीखने की कोशिश की। सोनाली ने ये बातें अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के शो ‘कौन होणार करोड़पति’ के भव्य प्रीमियर के दौरान साझा कीं। यह शो लोकप्रिय कार्यक्रम ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का मराठी संस्करण है।