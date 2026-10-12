कौन थीं मधू कांबीकर? 73 साल की उम्र में हुआ निधन, नाना पाटेकर के बाद अब महाराष्ट्र सीएम ने इस एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि

Madhu Kambikar Passed Away: मराठी मनोरंजन जगत से दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज अभिनेत्री और मशहूर लावणी कलाकार मधु कांबीकर का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 12 अक्टूबर 2026 को पुणे में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार थीं। उनके निधन की खबर से मराठी फिल्म इंडस्ट्री और रंगमंच से जुड़े कलाकारों में शोक की लहर है। मधु कांबीकर ने अपने अभिनय और शानदार मंच प्रस्तुतियों के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी।