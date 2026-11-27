डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाला ये शो 1 अगस्त को शुरू हुआ था और इसके नए एपिसोड हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे दिखाए जाते हैं। बता दें, ड्रामा में दुरेफिशां सलीम ने ‘जरयाब’ का किरदार निभाया है, जिसका दिल तब टूट जाता है जब उसका प्रेमी जामील (नमीर खान) उसे धोखा देता है। इसके बाद जरयाब नेक और धार्मिक स्वभाव के अबू बकर (शहरयार मुनव्वर) के साथ जीवन की नई शुरुआत करने की कोशिश करती है, लेकिन अतीत के फैसले और पारिवारिक उलझनें फिर से उसके सामने आ खड़ी होती हैं।