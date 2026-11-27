Rj Mahvash Dig On Ex Boyfriend: भारतीय रेडियो जॉकी, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर और अभिनेत्री आरजे महविश एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जब भी वह उसे चीटिंग करते हुए पकड़ लेती थीं तो वह पैनिक अटैक का नाटक करने लगता था। जिसे लोग क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से जोड़कर देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जब चहल और धनश्री वर्मा का तलाक हुआ था तब आरजे महविश को तलाक की वजह बताया गया था। दोनों की अक्सर साथ में देखा जाता था। लेकिन अचानक खबर आई कि दोनों ने एक दूसरे से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है।
आरजे महविश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बात की। उन्होंने कहा कि जब भी वह उसे किसी से मैसेज या बात करते पकड़ लेती थीं, तो वह नकली पैनिक अटैक आने का नाटक करने लगता था। महविश के मुताबिक, उसे लगता था कि उन्हें पता नहीं चल रहा है, इसलिए पकड़े जाते ही वह सांस फूलने और घबराहट की एक्टिंग करते हुए पानी मांगने लगता था।
खबर अपडेट की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन