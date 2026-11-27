Rj Mahvash Dig On Ex Boyfriend: भारतीय रेडियो जॉकी, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर और अभिनेत्री आरजे महविश एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जब भी वह उसे चीटिंग करते हुए पकड़ लेती थीं तो वह पैनिक अटैक का नाटक करने लगता था। जिसे लोग क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से जोड़कर देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जब चहल और धनश्री वर्मा का तलाक हुआ था तब आरजे महविश को तलाक की वजह बताया गया था। दोनों की अक्सर साथ में देखा जाता था। लेकिन अचानक खबर आई कि दोनों ने एक दूसरे से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है।