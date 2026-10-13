13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

गीतकार पुनीत शर्मा की भारत में ब्लॉक की गई कविता? सेक्शन 69A के तहत लिया फैसला, जानें पूरा मामला

Lyricist Puneet Sharma: गीतकार पुनीत शर्मा की वायरल कविता 'सड़कें सब याद नहीं रखतीं, हमें रखना होता है' को इंस्टाग्राम ने भारत में ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई आईटी एक्ट के सेक्शम 69A के तहत कानून रिक्वेस्ट मिलने के बाद की गई है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 13, 2026

Lyricist Puneet Sharma Allegation said his poem remove from instagram amid cec protest

पुनीत शर्मा की कवित हुई इंस्टाग्राम से रिमूव (Photo Source- Instagram/puneetvuneet)

Lyricist Puneet Sharma alleges his poem remove: देश भर में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते स्क्रीनराइटर और गीतकार पुनीत शर्मा की एक कविता इंस्टाग्राम पर जमकर वायरल हुई थी, जिसका शीर्षक 'सड़कें सब याद नहीं रखतीं, हमें रखना होता है' था, लेकिन गीतकार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनकी यह कविता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दी गई है।

भारत में हटाई गई पुनीत शर्मा की कविता

मिड-डे के साथ शेयर किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार, पुनीत शर्मा ने जब इस पूरे मामले की जांच की, तो उन्हें पता चला कि इंस्टाग्राम ने "कंटेंट पर रोक लगाने के लिए कानूनी रिक्वेस्ट मिलने" के बाद इस पोस्ट को भारत में ब्लॉक कर दिया है। प्लेटफॉर्म ने उन्हें सूचित किया कि यह कानूनी अनुरोध भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Indian Information Technology Act) के सेक्शन 69A के तहत किया गया है।

इस कानून के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन उपलब्ध किसी भी जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को बैन करने का आदेश दे सकती है।

गीतकार पुनीत शर्मा ने नागरिकों की आजादी पर उठाए सवाल

इस पूरी घटना से बेहद आहत और परेशान गीतकार पुनीत शर्मा ने नागरिकों के बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में सवाल करते हुए कहा कि यदि सरकार सिर्फ एक कविता तक जनता की पहुंच को भी रोक सकती है, तो देश में आखिर कौन सी आजादी सुरक्षित बची है?

उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा, "यह कविता शांतिपूर्ण विरोध, हमारे पूर्वजों की विरासत और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में बताती है। अगर कोई कलाकार इस बारे में एक कविता भी पोस्ट नहीं कर सकता कि ऐसे विरोधों ने इस देश को क्या दिया है, तो हमारे पास इस्तेमाल करने की कौन सी आज़ादी बची है?"

सोशल मीडिया पर इस तरह से कविताओं और रचनात्मक विचारों को रोके जाने के बाद से लेखकों, कलाकारों और आम नागरिकों के बीच बहस छिड़ गई है कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप का दायरा अब कला और साहित्य तक पहुंच गया है।

‘प्लीज उसे गाली मत देना’, बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल के लिए फूट- फूटकर रोईं श्रेया कालरा, वीडियो किया शेयर

ये भी पढ़ें
Shreya Kalra cried bitterly after boyfriend Rishabh Jaiswal entry rise and fall 2 said do not abuse him

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Oct 2026 09:29 am

Published on:

13 Oct 2026 08:57 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गीतकार पुनीत शर्मा की भारत में ब्लॉक की गई कविता? सेक्शन 69A के तहत लिया फैसला, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

AI-मॉर्फ्ड तस्वीरों का शिकार होने पर छलका श्रिया सरन का दर्द, ‘दृश्यम’ फेम अभिनेत्री बोलीं- यह खतरनाक हो सकता है

Shriya Saran react AI-Morphed Photos said their body parts becoming a talking point on internet
बॉलीवुड

‘कुली’ की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ हुए हादसे पर एक्शन डायरेक्टर ने दिया बयान, बोले- इतने बड़े सुपरस्टार को मार दिया

Amitabh Bachchan Coolie Accident
बॉलीवुड

कैंसर से जंग पर छलका सोनाली बेंद्रे का दर्द, बोलीं- मैंने अपनी बॉडी को प्यार से संभाला

Sonali Bendre Cancer Journey
बॉलीवुड

Delhi Protest: महिलाएं आंदोलन के बीच कैसे कर सकती हैं अपनी सुरक्षा? दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने सिखाए 4 मूव्स

Khushboo Patani Share self defence video for girls during delhi protest jantar mantar
बॉलीवुड

राजकुमार राव की ‘प्रहार’ का गाना ‘मुंबई सपनों का समंदर’ हुआ रिलीज, सुनिधि चौहान ने पहली बार किया रैप

Rajkummar rao film Prahaar song Mumbai Sapno Ka Samandar out based on ajmal kasab case
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.