अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में गाना सुनने के लिए खर्च करने पड़ेंगे लाखों रुपये, जानें सबसे महंगे और सस्ते टिकट की कीमत?

हालांकि, अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट के टिकट कई कैटेगरी में उपलब्ध हैं, लेकिन कीमतें सेक्शन और बुकिंग के फेज के हिसाब से अलग-अलग हैं। शो के सिल्वर टिकट ₹3,999 से शुरू होते हैं; फेज़ 2 की कीमत ₹3,999 और फेज़ 3 की कीमत ₹4,999 है, जिसमें स्टैंडिंग ज़ोन में एक व्यक्ति को एंट्री मिलती है। गोल्ड टिकट की कीमत ₹7,499 है, जबकि प्लेटिनम राइट/लेफ्ट टिकट की कीमत ₹9,999 से ₹17,499 के बीच है।