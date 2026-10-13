अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में गाना सुनने के लिए खर्च करने पड़ेंगे लाखों रुपये, जानें सबसे महंगे और सस्ते टिकट की कीमत?

अरिजीत सिंह की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram/@arijitsingh_addict_)
Arijit Singh Mumbai Concert Ticket Price: बॉलीवुड के टॉप सिंगर अरिजीत सिंह मुंबई में 20 फरवरी, 2027 को अपने म्यूजिकल सफर के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए नौ शहरों के टूर के साथ भारत लौट रहे हैं। यह टूर जनवरी से मई के बीच होगा और इसके टिकट अब उपलब्ध हैं। मुंबई में, अरिजीत आने वाली 20 फरवरी को महालक्ष्मी रेसकोर्स में परफॉर्म करेंगे।
अरिजीत के कॉन्सर्ट के सबसे महंगे टिकट की कीमत 11,80,000 रुपये है और जिसमें 'द रेजिडेंस' टेबल पर 15 मेहमानों को एक अल्ट्रा-प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। इस पैकेज में बैठने की सुविधा वाली टेबल, वेलकम ड्रिंक्स, डेडिकेटेड बॉटल सर्विस, खास तौर पर तैयार खाना, अलग टॉयलेट, एक्सप्रेस एंट्री और एग्जिट, अलग पार्किंग, खास तोहफे और डोरी (लैनयार्ड) के साथ लैमिनेट पास शामिल हैं।
इस खास टिकट में शामिल हैं: 5 प्रीमियम बोतलें, 2 लग्जरी बोतलें, 36 बीयर और 36 मिक्सर।
जानकारी के लिए बता दें कि अरिजीत सिंह के इस कॉन्सर्ट के सबसे महंगे टिकट की कीमत में तकरीबन 2,99,900 रुपये वाले 3 iPhone Duo फोन खरीदे जा सकते हैं।
|टिकट का प्रकार
|कीमत
|सुविधा
|सिल्वर फेज़ 2
|₹3,999
|स्टैंडिंग जोन में एक व्यक्ति को एंट्री
|सिल्वर फेज़ 3
|₹4,999
|स्टैंडिंग जोन में एक व्यक्ति को एंट्री
|गोल्ड
|₹7,499
|—
|प्लेटिनम राइट/लेफ्ट
|₹9,999–₹17,499
|—
हालांकि, अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट के टिकट कई कैटेगरी में उपलब्ध हैं, लेकिन कीमतें सेक्शन और बुकिंग के फेज के हिसाब से अलग-अलग हैं। शो के सिल्वर टिकट ₹3,999 से शुरू होते हैं; फेज़ 2 की कीमत ₹3,999 और फेज़ 3 की कीमत ₹4,999 है, जिसमें स्टैंडिंग ज़ोन में एक व्यक्ति को एंट्री मिलती है। गोल्ड टिकट की कीमत ₹7,499 है, जबकि प्लेटिनम राइट/लेफ्ट टिकट की कीमत ₹9,999 से ₹17,499 के बीच है।
अरिजीत सिंह का इंडिया टूर 9 जनवरी, 2027 को अहमदाबाद में शुरू होगा, इसके बाद 23 जनवरी को चंडीगढ़ और 7 फरवरी को जयपुर में कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा इस टूर के बाकी कॉन्सर्ट में अरिजीत 20 फरवरी को मुंबई, 13 मार्च को बेंगलुरु और 27 मार्च को नई दिल्ली में परफॉर्म करेंगे।
बता दें कि इसी साल यानी जनवरी 2026 में अरिजीत ने अपने फैंस को एक घोषणा करके हैरान कर दिया था कि वह प्लेबैक सिंगिंग से सन्यास ले रहे हैं। उनके इस ऐलान के कुछ महीनों बाद उनके इस कॉन्सर्ट की खबर से उनके फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ गया है।
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