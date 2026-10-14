माथे पर तिलक लगाने पर उड़ा मजाक, एकता कपूर का अब छलका दर्द, लोगों ने किए ‘हिंदूफोबिया’ पर कमेंट

Ekta Kapoor On Hinduphobia: निर्माता एकता कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू धर्म, धार्मिक प्रतीकों और भारतीय लोककथाओं को लेकर होने वाली धारणाओं पर खुलकर बात की है। रणवीर इलाहाबादिया के शो ‘द रणवीर शो’ में बातचीत के दौरान एकता ने कहा कि इंडस्ट्री में हिंदू धर्म से जुड़ी चीजों को लेकर अब भी एक तरह का डर या पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी फिल्म ‘द ववान’ के संदर्भ में भारतीय लोककथाओं और पौराणिक कहानियों को बड़े पर्दे पर लाने की अपनी सोच भी साझा की।