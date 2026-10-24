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‘रामायण 2’ से अब नहीं टकराएगी प्रभास की स्पिरिट, रणबीर ने संदीप रेड्डी वांगा को सीक्वल में होने वाली देरी की दी जानकारी

Ramayana 2 Vs Spirit: रणबीर कपूर की रामायण के सीक्वल के पहले दीवाली 2027 में ही रिलीज होने की जानकारी सामने आई थी लेकिन अब रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म के सीक्वल में थोड़ी देरी हो सकती है जिसका सीधा-सीधा फायदा प्रभास की 'स्पिरिट' को होगा।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Updated: 24 Oct 2026, 2:44 PM IST

Ramayana 2 Vs Spirit

रामायण 2-प्रभास (फोटो सोर्स- IMDb)

Ramayana 2 Vs Spirit: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: पार्ट 2' और प्रभास की 'स्पिरिट' को लेकर बॉक्स ऑफिस पर मुकाबले की चर्चा तेज हो गई है। प्रभास और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' पहले 5 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि, अब इसकी रिलीज दिवाली 2027 के मौके पर तय किए जाने की घोषणा की गई है। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रणबीर कपूर ने 'रामायण: पार्ट 2' की रिलीज में संभावित देरी की जानकारी संदीप रेड्डी वांगा को दी थी। इसके बाद वांगा ने अपनी फिल्म को दिवाली पर रिलीज करने का फैसला किया।

क्या 2028 तक टल सकती है रामायण 2?

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण: पार्ट 2' की रिलीज को 2028 तक टाले जाने की संभावना पर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रणबीर कपूर को फिल्म की रिलीज में संभावित देरी की आधिकारिक जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त और फिल्म 'एनिमल' के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा से इस बारे में बात की।

हालांकि, अभी तक 'रामायण: पार्ट 2' की रिलीज टलने को लेकर निर्माताओं की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव की खबर को फिलहाल रिपोर्ट के दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

रणबीर की जानकारी के बाद वांगा ने लिया फैसला?

रिपोर्ट के अनुसार, संदीप रेड्डी वांगा ने संभावित बदलाव की जानकारी मिलने के बाद 'स्पिरिट' को दिवाली 2027 पर रिलीज करने का फैसला किया। फिल्म के निर्माता भूषण कुमार भी इस फैसले से सहमत थे। इसके बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की गई।

रणबीर कपूर और संदीप रेड्डी वांगा के बीच पहले से अच्छे संबंध हैं। दोनों ने फिल्म 'एनिमल' में साथ काम किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही थी। हालांकि, रणबीर की ओर से वांगा को फोन किए जाने और इस बातचीत के आधार पर रिलीज डेट तय होने की पूरी कहानी की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

दिवाली 2027 पर होगा फिल्मों का मुकाबला?

'स्पिरिट' की रिलीज दिवाली 2027 के लिए तय होने के बाद अब इसकी टक्कर 'रामायण: पार्ट 2' से होने की संभावना जताई जा रही है। 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में साई पल्लवी, यश, सनी देओल, विवेक ओबेरॉय और रकुल प्रीत सिंह सहित कई कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।

वहीं, 'स्पिरिट' में प्रभास मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और इसका निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं। दोनों फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच पहले से उत्सुकता है। ऐसे में अगर दोनों फिल्में एक ही समय पर रिलीज होती हैं, तो बॉक्स ऑफिस पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है।

रामायण 2 की नई रिलीज डेट पर आधिकारिक घोषणा का इंतजार

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 'रामायण: पार्ट 2' की नई रिलीज डेट की घोषणा जल्द हो सकती है। ऐसी संभावना जताई गई है कि पहली फिल्म के अंत में दिखाए जाने वाले पोस्ट-क्रेडिट सीन के जरिए दूसरे भाग की रिलीज से जुड़ी जानकारी दी जा सकती है। हालांकि, इस बारे में भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

फिलहाल 'रामायण: पार्ट 2' की रिलीज में देरी की खबर और रणबीर कपूर की कथित बातचीत को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब दर्शकों की नजर निर्माताओं की आधिकारिक घोषणा पर है, जिससे दोनों फिल्मों की रिलीज डेट को लेकर तस्वीर साफ हो सकेगी।

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Updated on:

24 Oct 2026, 2:44 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘रामायण 2’ से अब नहीं टकराएगी प्रभास की स्पिरिट, रणबीर ने संदीप रेड्डी वांगा को सीक्वल में होने वाली देरी की दी जानकारी

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