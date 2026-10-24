‘पत्नी और बेटी को भी ट्रोलर्स ने नहीं छोड़ा’, ‘घूसखोर पंडत’ विवाद पर मनोज बाजपेयी का छलका दर्द, बोले- मैं कुछ नहीं कर पाया

Manoj Bajpayee On Ghooskhor Pandat: अभिनेता मनोज बाजपेयी ने अपनी फिल्म ‘गजब रात’ के पुराने नाम ‘घूसखोर पंडित’ को लेकर हुए विवाद और उसके बाद सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर खुलकर बात की है। अभिनेता ने कहा कि वह खुद पर होने वाली आलोचना और नकारात्मक टिप्पणियों को काफी हद तक सहन कर सकते हैं, लेकिन जब विवाद के दौरान उनकी पत्नी और बेटी को निशाना बनाया गया तो उन्हें बेहद बुरा लगा। मनोज ने कहा कि उनके परिवार की तस्वीरें शेयर कर आपत्तिजनक बातें कही गईं, जिससे वह काफी चिंतित और आहत हुए थे। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।