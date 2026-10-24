24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘मुझे आज के युवाओं के लिए बहुत अफसोस होता है’, रत्ना पाठक शाह ने GenZ को लेकर कही ये बात

Ratna Pathak Shah On Young Generation: अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह ने हाल ही में देश के युवाओं पर बात करते हुए एक जरूरी बात कही। उन्होंने GenZ को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Updated: 24 Oct 2026, 1:21 PM IST

Ratna Pathak Shah On GenZ

रत्ना पाठक शाह (फोटो सोर्स- IMDb)

Ratna Pathak Shah On GenZ: अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह ने आज की युवा पीढ़ी के बीच बीते दौर को लेकर बढ़ती नॉस्टेल्जिया यानी पुरानी यादों के आकर्षण पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज के कई युवा उस दौर के लिए भी नॉस्टेल्जिक हो रहे हैं, जिसे उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया। अभिनेत्री ने सवाल उठाया कि इस तरह की कल्पना और आदर्शीकृत अतीत की तस्वीरें युवा दिमाग पर किस तरह का असर डाल रही हैं।

लिटरेचर इवेंट में रत्ना ने लिया हिस्सा

रत्ना पाठक शाह ने यह बात 24 अक्टूबर 2026 को आयोजित लिटरेचर लाइव! द मुंबई लिटफेस्ट 2026 के दौरान लेखक जेरी पिंटो के साथ बातचीत में कही। साहित्य और सिनेमा से जुड़े इस कार्यक्रम की शुरुआत 23 अक्टूबर से हुई थी। पहले दिन जेरी पिंटो ने अपनी नई किताब ‘यूरी एंड द सिटी’ को लेकर चर्चा की और इसी दौरान रत्ना पाठक शाह के साथ उनकी बातचीत हुई।

कार्यक्रम में रत्ना पाठक शाह ने जेरी पिंटो की किताब ‘द एजुकेशन ऑफ यूरी’ के कुछ अंश भी पढ़े। इसके बाद उन्होंने उनकी नई किताब ‘यूरी एंड द सिटी’ के कुछ हिस्से पढ़े। दोनों के बीच बातचीत में लेखन, नॉस्टेल्जिया और आज की युवा पीढ़ी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

'आज के युवा नॉस्टेल्जिया को अलग तरीके से देखते हैं'

बातचीत के दौरान जेरी पिंटो ने अपने लेखन में नॉस्टेल्जिया के इस्तेमाल पर कहा कि अतीत को अक्सर बेहद खूबसूरत और स्वीकार्य रंगों में पेश किया जाता है, जबकि वास्तविकता हमेशा ऐसी नहीं थी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रत्ना पाठक शाह ने कहा कि आज के युवा नॉस्टेल्जिया को बिल्कुल अलग तरीके से देख रहे हैं।

अभिनेत्री ने कहा कि युवा उस समय के लिए भी नॉस्टेल्जिक महसूस करते हैं, जिसे उन्होंने खुद देखा या जिया नहीं है। उनके मुताबिक, कई युवा अपने माता-पिता की जिंदगी को लेकर भी एक तरह की पुरानी यादों वाली भावना रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह दौर ज्यादा सुरक्षित और सरल था।

फिल्म ‘चश्मे बद्दूर’ का भी किया जिक्र

रत्ना पाठक शाह ने इसके उदाहरण के तौर पर फिल्म ‘चश्मे बद्दूर’ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज जब लोग ऐसी फिल्में देखते हैं तो अक्सर कहते हैं कि उस समय की जिंदगी कितनी प्यारी थी और सब कुछ कितना अच्छा था। हालांकि, अभिनेत्री का मानना है कि पुरानी फिल्मों में दिखाई गई सामाजिक जिंदगी और रिश्तों की तस्वीर को पूरी तरह वास्तविक नहीं माना जा सकता।

उन्होंने कहा कि उस दौर में भी पुरुषों और महिलाओं के बीच रिश्ते उतने सरल नहीं थे, जितने कई फिल्मों में दिखाई देते हैं। रत्ना पाठक शाह ने इस बात पर चिंता जताई कि जब युवा ऐसी आदर्शीकृत तस्वीरों को वास्तविक अतीत मानने लगते हैं तो इसका उनके सोचने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

'आज के युवाओं के लिए बहुत अफसोस होता है'

अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें इस बात को देखकर आज के युवाओं के लिए बहुत अफसोस होता है। उन्होंने युवाओं के बदलते सोचने के तरीके और उनकी जिंदगी में बढ़ती जटिलताओं पर भी बात की। सोशल मीडिया का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, उनसे निपटना उनके लिए आसान नहीं होता।

रत्ना पाठक शाह और जेरी पिंटो की यह बातचीत गॉडरेज लिटरेचर लाइव! द मुंबई लिटफेस्ट 2026 के प्रमुख सत्रों में से एक रही। इस दौरान साहित्य, सिनेमा, अतीत की यादों और युवा पीढ़ी की सोच को लेकर हुई चर्चा ने दर्शकों का ध्यान खींचा।

दूसरी बार मां बनने के 36 दिन बाद ही सेट पर लौटने की तैयारी में दीपिका पादुकोण! शाहरुख खान की ‘किंग’ के लिए करेंगी शूटिंग

ये भी पढ़ें
Deepika Padukone King shoot

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Oct 2026, 1:21 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मुझे आज के युवाओं के लिए बहुत अफसोस होता है’, रत्ना पाठक शाह ने GenZ को लेकर कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘जग्गू दा मेरे पिता जैसे हैं’, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद नील नीतिन मुकेश ने दिया बयान, पुलिस को सूरत से मिले हथियार

Tiger Shroff Firing Case
बॉलीवुड

“संस्कृति की बात करने वाले परिवार के लोगों को देते हैं भद्दी गालियां”, कृति सेनन ने रक्षाबंधन विवाद पर दिया बड़ा बयान

Kriti Sanon Dig On trollers after Raksha Bandhan Controversy revealing dress
बॉलीवुड

“शूटर केवल मोहरा हैं, असली आका अब भी दूर”, टाइगर श्रॉफ फायरिंग के बाद राम गोपाल वर्मा ने अंडरवर्ल्ड पर दिया बड़ा बयान

Ram Gopal Varma post on tiger shroff accused and mumbai police underworld don
बॉलीवुड

‘पत्नी और बेटी को भी ट्रोलर्स ने नहीं छोड़ा’, ‘घूसखोर पंडत’ विवाद पर मनोज बाजपेयी का छलका दर्द, बोले- मैं कुछ नहीं कर पाया

Manoj Bajpayee On Ghooskhor Pandat
बॉलीवुड

“बच्चों के पार्क में ड्रग्स बेचने वालों का कब्जा”, फिल्ममेकर कुणाल कोहली का फूटा गुस्सा, पुलिस ने भी दिया रिएक्शन

Kunal Kohli Tweets About Drug Addicts
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.