‘मुझे आज के युवाओं के लिए बहुत अफसोस होता है’, रत्ना पाठक शाह ने GenZ को लेकर कही ये बात

Ratna Pathak Shah On GenZ: अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह ने आज की युवा पीढ़ी के बीच बीते दौर को लेकर बढ़ती नॉस्टेल्जिया यानी पुरानी यादों के आकर्षण पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज के कई युवा उस दौर के लिए भी नॉस्टेल्जिक हो रहे हैं, जिसे उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया। अभिनेत्री ने सवाल उठाया कि इस तरह की कल्पना और आदर्शीकृत अतीत की तस्वीरें युवा दिमाग पर किस तरह का असर डाल रही हैं।