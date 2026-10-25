हिमेश रेशमिया ने सलमान खान को लेकर किया खुलासा, बताया उन्होंने कैसे निभाया था अपना वादा

सलमान खान के साथ अपनी पहली ब्रेक और उनके वादे को याद करते हुए हिमेश रेशमिया ने कहा, "मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि सलमान भाई ने ही मुझे पहला ब्रेक दिया था वो भी फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' से। लेकिन जब शुरुआत में वो फिल्म सलमान भाई के साथ नहीं हो पा रही थी, तब भी उन्होंने मुझसे वादा किया था कि 'मैं तुझे ब्रेक जरूर दूंगा'। फिर सलमान भाई आए और उन्होंने मुझसे कहा कि ये फिल्म प्यार किया तो डरना क्या' तू ही क। इसीलिए मैं हमेशा उनका दिल से आभारी रहता हूं।"