महाराष्ट्र: वाशिम में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव, इलाके में कर्फ्यू लागू, RAF और SRPF तैनात

उप-विभागीय पुलिस अधिकारी रामकृष्ण पवार ने बताया, "दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक विशेष समुदाय के घरों के पास गुलाल उड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ। कुछ लोगों ने आकर इस पर आपत्ति जताई, जिससे दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच तीखी बहस हो गई। इसके बाद दोनों ओर से मामूली पथराव हुआ, लेकिन पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर कर्फ्यू लगा दिया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। किसी भी घर या वाहन को कोई नुकसान या तोड़फोड़ नहीं हुई है। मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।"