यूट्यूबर के लिवर में लगी है चोट, एनेस्थीसिया के तहत की गई सर्जरी, टाइगर श्रॉफ फायरिंग में हुआ था घायल

Tiger Shroff Attack Injured Youtuber Umesh Chauhan: बॉलीवुड के फेमस एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में हमला हुआ था। उनपर लॉरेंस बिश्वोई के गैंग ने कई राउंड फायकिंग की थी। जिसमें अभिनेता बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर को गोली लग गई। उसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं इस सनसनीखेज गोलीबारी में एक और शख्स को गोली लगी थी। वह है टाइगर श्रॉफ के 35 साल के फैन उमेश चौहान। उमेश का भी केईएम (KEM) अस्पताल में ईलाज चल रहा है। उनके सीने में फंसी गोली को सर्जरी के बाद निकाल लिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। उन्हें डॉक्टरों की देखरेख में आईसीयू में रखा गया है।