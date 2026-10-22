“2014 में ही मिल गया था रामायण का संकेत”, चेन्नई इवेंट में ए.आर. रहमान ने सुनाया 10 साल पुरानी भविष्यवाणी का किस्सा

A.R Rahman on Ramayana: नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है। 21 अक्टूबर को चेन्नई में आयोजित फिल्म के एक भव्य प्रमोशन कार्यक्रम के दौरान कई दिलचस्प किस्से और भावुक पल देखने को मिले। इस खास मौके पर ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान (A.R. Rahman) ने एक दशक पुरानी भविष्यवाणी का खुलासा किया। जिसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें संकेत मिल गया था कि वह आगे चलकर रामायण के लिए संगीत तैयार करेंगे। आइये जानते हैं आखिर कैसे?