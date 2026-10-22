जेल से बाहर आते ही स्वतंत्र भारद्वाज का विवादित पोस्ट, उमर खालिद और शरजील इमाम को लेकर तोड़ी चुप्पी

Swatantra Bhardwaj statement; कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक दलित व्यक्ति के साथ कथित मारपीट के मामले में जेल जा चुके यूट्यूबर स्वतंत्र भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर वापसी करते ही नया विवाद खड़ा कर दिया है। 15 सितंबर को जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम का जिक्र किया। उनकी पोस्ट में दोनों की रिहाई की मांग करने वालों को लेकर तीखी टिप्पणी की गई है। स्वतंत्र भारद्वाज खुद को हिंदूवादी एक्टिविस्ट बताते हैं। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने लंबे समय तक सोशल मीडिया पर कोई सक्रियता नहीं दिखाई थी। अब उनकी नई पोस्ट को लेकर राजनीतिक और सोशल मीडिया हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।