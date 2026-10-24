जामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग पर 12वें दिन भी भूख हड़ताल जारी, दीवार निर्माण को लेकर प्रशासन से गतिरोध बरकरार

विवाद के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रसंघ का संविधान तैयार करने के लिए समिति बनाई है। यह समिति छात्रसंघ के पुराने ढांचे, संबंधित अदालती फैसलों और चुनाव से जुड़े नियमों पर विचार करेगी। उसे 20 दिसंबर तक संविधान का मसौदा तैयार करने को कहा गया है। छात्रों के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की समीक्षा के लिए भी कदम उठाए गए हैं। लेकिन छात्रों का कहना है कि केवल समिति बनाने से उनकी मांग पूरी नहीं होगी। वे चाहते हैं कि विश्वविद्यालय चुनाव का कार्यक्रम जल्द घोषित करे। इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है।