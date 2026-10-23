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‘देश तोड़कर सत्ता में आई थी कांग्रेस’, सुधांशु त्रिवेदी का राहुल गांधी पर तंज, कॅरियर से लेकर पार्टी की हार तक पर उठाए सवाल

Sudhanshu Trivedi Statement: भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के पुराने कॅरियर और कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर निशाना साधा। उनके बयान से सियासी चर्चा तेज हो गई है।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Updated: 23 Oct 2026, 12:01 PM IST

BJP vs Congress

राहुल गांधी पर टिप्पणी करते भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी। (फाइल फोटो-ANI)

BJP Leader News: भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनके पुराने कॅरियर से लेकर पार्टी के चुनावी प्रदर्शन तक पर सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी की निशानेबाजी, नौकरी और कारोबारी सफर का जिक्र करते हुए तंज कसा। साथ ही, 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर भी टिप्पणी की।

राहुल गांधी के पुराने कॅरियर का किया जिक्र

सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के सेंट स्टीफंस कॉलेज में दाखिले का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी खेलने के आधार पर कॉलेज में प्रवेश मिला था। इसी बात को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसके बाद उनका निशाना लगातार चूकता चला गया। भाजपा सांसद ने राहुल गांधी की नौकरी और कारोबारी सफर का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, राहुल गांधी ने 1996 से 1999 के बीच मॉनिटर नाम की कंपनी में काम किया था। इसके बाद वह बैकऑप्स नाम की कंपनी से जुड़े और उसके निदेशक भी रहे।
उपलब्ध कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक, राहुल गांधी बैकऑप्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मार्च 2009 तक रहे। इस कंपनी और उनके पुराने पेशेवर जीवन का जिक्र करते हुए त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा।

2014 के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पर हमला

सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2014 में पार्टी ने राहुल गांधी को अपना अघोषित नेता बनाया था। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटकर 44 रह गई थीं। यह पार्टी का उस समय तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। भाजपा सांसद ने राहुल गांधी के पुराने कॅरियर और कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन को जोड़ते हुए कटाक्ष किया। उनका बयान कांग्रेस नेतृत्व पर भाजपा के राजनीतिक हमले का हिस्सा है।

अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर भी नजर

त्रिवेदी के बयान में राहुल गांधी के कॅरियर और कांग्रेस की चुनावी हार को लेकर कई टिप्पणियां शामिल रहीं। हालांकि, उनके आरोपों और कटाक्ष को राजनीतिक बयान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस नेता सुधांशु त्रिवेदी की इन टिप्पणियों पर क्या जवाब देते हैं।

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23 Oct 2026, 12:01 PM IST

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