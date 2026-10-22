टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: दिल्ली से पकड़े गए चारों आरोपियों की पुलिस कस्टडी 26 अक्टूबर तक बढ़ी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 20 अक्टूबर को चार लोगों को गिरफ्तार किया था। उनकी पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी कुणाल सिंह (21) और सुमित सोरोरिया (19), जबकि उत्तर प्रदेश की राधा वर्मा (23) और बबीता राव (23) के रूप में हुई है। बाद में महाराष्ट्र पुलिस की अपराध जांच शाखा ने इस मामले में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया और मुंबई ले आई। पुलिस के मुताबिक, कुणाल ने कथित तौर पर अमृतसर से पिस्तौल और 20 कारतूस हासिल किए थे। आरोप है कि राधा और बबीता ट्रेन के जरिए हथियार मुंबई लेकर पहुंचीं। पुलिस का दावा है कि हथियार बाद में कथित हमलावरों तक पहुंचाया गया। इन आरोपों की जांच अभी जारी है।