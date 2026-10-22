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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: दिल्ली से पकड़े गए चारों आरोपियों की पुलिस कस्टडी 26 अक्टूबर तक बढ़ी

Tiger Shroff Car Firing: टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में मुंबई की अदालत ने दिल्ली से गिरफ्तार चार आरोपियों की पुलिस हिरासत 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। पुलिस हथियारों की सप्लाई, आरोपियों के संपर्क और फायरिंग के पीछे की कथित साजिश की जांच कर रही है।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Updated: 22 Oct 2026, 5:20 PM IST

Tiger Shroff Car Firing

दिल्ली से पकड़े गए चारों आरोपियों की पुलिस कस्टडी 26 अक्टूबर तक बढ़ी

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में मुंबई की अदालत ने दिल्ली से गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों को 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि कथित फायरिंग की घटना से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके।

अदालत के इस आदेश के बाद पुलिस को आरोपियों से पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। जांच एजेंसियां मामले में आरोपियों की कथित भूमिका और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं। फिलहाल, आरोपियों की पुलिस हिरासत 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ ही फायरिंग की घटना से जुड़े और तथ्य सामने आने की संभावना है।

दिल्ली से गिरफ्तार हुए चार आरोपी कौन हैं?

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 20 अक्टूबर को चार लोगों को गिरफ्तार किया था। उनकी पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी कुणाल सिंह (21) और सुमित सोरोरिया (19), जबकि उत्तर प्रदेश की राधा वर्मा (23) और बबीता राव (23) के रूप में हुई है। बाद में महाराष्ट्र पुलिस की अपराध जांच शाखा ने इस मामले में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया और मुंबई ले आई। पुलिस के मुताबिक, कुणाल ने कथित तौर पर अमृतसर से पिस्तौल और 20 कारतूस हासिल किए थे। आरोप है कि राधा और बबीता ट्रेन के जरिए हथियार मुंबई लेकर पहुंचीं। पुलिस का दावा है कि हथियार बाद में कथित हमलावरों तक पहुंचाया गया। इन आरोपों की जांच अभी जारी है।

18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई थी फायरिंग

पुलिस के अनुसार, 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने पांच से छह राउंड गोलियां चलाई थीं। घटना के समय अभिनेता को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन उनके ड्राइवर और एक राहगीर के घायल होने की खबर है। वारदात के बाद हमलावर कथित तौर पर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। बाद में अंधेरी इलाके में एक मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली, जिसे पुलिस इस मामले से जोड़कर जांच रही है।

कोटा से पकड़े गए तीन आरोपी 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में

इससे पहले पुलिस ने राजस्थान के कोटा से तीन आरोपियों को पकड़ा था। उनकी पहचान रेहान उर्फ सुक्का, रितिक कुर्मी उर्फ रोशन और फूल सिंह के रूप में हुई है। मुंबई की अदालत ने 21 अक्टूबर को इन तीनों को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा था।

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Updated on:

22 Oct 2026, 5:20 PM IST

Published on:

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