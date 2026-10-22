‘विदेशी ताकतें भारत में अस्थिरता फैलाना चाहती हैं’, राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे का निशाना, कांग्रेस को दी चुनौती

निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, फोटो सोर्स- ANI
Rahul Gandhi Foreign Visits: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी विदेश यात्राओं और कथित विदेशी संपर्कों को लेकर सवाल उठाए हैं। दुबे ने आरोप लगाया कि कुछ विदेशी नेटवर्क और लॉबी समूह भारत में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इन गतिविधियों के जरिए युवाओं को लामबंद कर देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
निशिकांत दुबे ने अपने बयान में नेविल रॉय सिंघम, अमेरिकी सांसद इल्हान उमर, रो खन्ना और सोरोस फाउंडेशन का नाम लिया। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्टों का हवाला देते हुए क्रिप्टोकरेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन जुए से जुड़े लॉबी समूहों के कथित प्रभाव पर भी सवाल उठाए। हालांकि, उनके इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस बयान से नहीं होती।
बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के दौरान कुछ ऐसे लोगों और नेटवर्क से संपर्क होता है, जिनके इरादों पर उन्हें संदेह है। दुबे का दावा है कि इन संपर्कों का इस्तेमाल भारत में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी दल युवाओं को इन मुद्दों पर लामबंद कर रहे हैं। दुबे ने भारत की तुलना नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान में बने राजनीतिक हालात से करते हुए कहा कि देश को अस्थिर करने की ऐसी कोशिशें सफल नहीं होंगी।
निशिकांत दुबे ने कहा कि सरकार इन मामलों में उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी संबंधित दस्तावेज जनता के सामने रखेगी और लोकतंत्र में जनता को इन मुद्दों पर अपना फैसला करने का अधिकार है। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस को राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक बनाने की बात भी कही। उनके बयान में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर लगाए गए आरोपों को लेकर तीखी राजनीतिक चुनौती देखने को मिली। फिलहाल, इस बयान में राहुल गांधी या कांग्रेस की ओर से इन विशिष्ट आरोपों पर प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आने के बाद ही मामले के सभी पहलुओं की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी।
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