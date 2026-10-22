‘विदेशी ताकतें भारत में अस्थिरता फैलाना चाहती हैं’, राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे का निशाना, कांग्रेस को दी चुनौती

निशिकांत दुबे ने कहा कि सरकार इन मामलों में उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी संबंधित दस्तावेज जनता के सामने रखेगी और लोकतंत्र में जनता को इन मुद्दों पर अपना फैसला करने का अधिकार है। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस को राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक बनाने की बात भी कही। उनके बयान में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर लगाए गए आरोपों को लेकर तीखी राजनीतिक चुनौती देखने को मिली। फिलहाल, इस बयान में राहुल गांधी या कांग्रेस की ओर से इन विशिष्ट आरोपों पर प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आने के बाद ही मामले के सभी पहलुओं की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी।