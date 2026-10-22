दिल्ली की सांसें घुटने लगीं! AQI 226 पहुंचा, प्रदूषण से शहर फिर बेहाल, GRAP स्टेज-1 लागू

Delhi Air Quality Index: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का साया एक बार फिर गहरा हो गया है। गुरुवार सुबह सात बजे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले बुधवार को भी शहर ने इस मौसम का पहला खराब दिन देखा था। दशहरे की रात पटाखों और आग के धुएं ने हालात और बिगाड़ दिए। कई इलाकों में घनी धुंध छाई रही। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने स्थिति को देखते हुए तुरंत ग्रैप का स्टेज-1 लागू कर दिया है ताकि प्रदूषण और न बढ़े।