अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल, अमेरिकी टैरिफ और रूसी तेल को लेकर साधा निशाना

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पार्टी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई पर एक दिन पहले खुशी जताई थी। उन्होंने दोनों नेताओं को खुद से कहीं बड़ा नेता बताते हुए कहा कि वह उनके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं। दीपके ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सौरव और आशुतोष उनसे बेहतर ही नहीं, बल्कि उनसे बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने दोनों के प्रति अपना समर्थन जताते हुए लिखा, 'जान हाजिर है।' एक अन्य पोस्ट में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इसके बाद उनके बिना कोई भी बगीचे में अकेले नहीं घूमेगा। उन्होंने दास और रांका की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें 'मेरे नेता' भी बताया।