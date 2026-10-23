Nepal Flood: जलवायु आपदाओं से जूझते देशों के लिए नेपाल की मदद क्यों अहम है?

Nepal Flood: नेपाल में अगस्त 2026 में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचे के तहत काम करने वाले लॉस एंड डैमेज फंड (FRLD) ने 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता मंजूर की है। इस राशि का इस्तेमाल प्रभावित समुदायों को राहत देने, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में मदद के लिए किया जाना है। नेपाल के कृषि, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक, फंड के बोर्ड ने गुरुवार को हुई विशेष बैठक में यह फैसला लिया। नेपाल सरकार ने आपदा प्रभावित इलाकों में तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए फंड से मदद मांगी थी।