Raihan Vadra Photo Controversy: तस्वीरें हटाने के मामले में प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने किया बड़ा खुलासा, कहा- तिरंगे की दो फोटो भी हटाने को भी कहा

Raihan Vadra Photo Controversy: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी में लगी तस्वीरों को हटाने के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जताई है। इसी बीच रेहान वाड्रा ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि अधिकारियों ने तस्वीरों को लेकर कब क्या कहा था? अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए रेहान वाड्रा ने कहा कि उन्हें तिरंगे की तस्वीर भी हटाने को लेकर भी कहा।