रेहान वाड्रा के समर्थन में उतरे बड़े नेता और जाने-माने चेहरे, एक्स पर छिड़ी बहस, ‘कला और अभिव्यक्ति पर सेंसरशिप बर्दाश्त नहीं’

इन राजनीतिक चेहरों के अलावा, NSUI इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने भी इस सेंसरशिप के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है और युवा कलाकारों की आज़ादी का समर्थन किया है। राजनीति से ऊपर उठकर कला और समाज के पक्ष में खड़े होने वाले लोगों में लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता गुरमेहर कौर (जिन्हें टाइम मैगजीन द्वारा 'नेक्स्ट जेन' लीडर के रूप में भी जाना जाता है) और जानी-मानी हस्ती डॉ. गिरिजा शेटकर जैसे नाम भी शामिल हो गए हैं। इन सभी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि कला, इतिहास के विजुअल रिकॉर्ड और सच की आवाज़ को इस तरह डराकर या दबाया नहीं जा सकता।