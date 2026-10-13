‘जितना दमन होगा, उतना फायदा मिलेगा’, पवन खेड़ा के बयान से सियासी हलचल, अब राहुल के घर बनेगी रणनीति

पवन खेड़ा ने आंदोलन को लेकर दिया बड़ा बयान। (फोटो सोर्स-ANI)
Congress Protest: दिल्ली में आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेता अब नए कदम उठाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि गठबंधन के नेता राहुल गांधी के आवास पर बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने दावा किया कि INDIA गठबंधन के सभी सहयोगी इस आंदोलन में साथ हैं। खेड़ा ने यह भी कहा कि विरोध के दौरान जितना दमन होगा, आंदोलन को उतना ही फायदा मिल सकता है।
पवन खेड़ा का यह बयान ऐसे समय आया है, जब विपक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। उनके मुताबिक, देश में लोगों के बीच गुस्सा है, लेकिन इस गुस्से को सही दिशा देना जरूरी है। उन्होंने साफ किया कि आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है।
पवन खेड़ा ने अपने बयान में आंदोलन को आजादी की लड़ाई से जोड़ते हुए कहा कि उन पर जितना दमन होगा, वह उनके लिए उतना ही फायदेमंद साबित होगा। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि कांग्रेस इस आंदोलन को लेकर पीछे हटने के बजाय इसे आगे बढ़ाने की तैयारी में है।
खेड़ा ने कहा कि आज देश में लोग आक्रोशित हैं। ऐसे में जरूरी है कि उनकी नाराजगी को गलत दिशा न मिले और हर गतिविधि शांतिपूर्ण तरीके से हो। यानी विपक्ष आंदोलन के जरिए अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन साथ ही शांति बनाए रखने पर भी जोर दे रहा है।
पवन खेड़ा के मुताबिक, राहुल गांधी के आवास पर होने वाली बैठक में आने वाले दिनों के कार्यक्रमों और आंदोलन को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। इसमें INDIA गठबंधन के नेताओं के बीच तालमेल बनाने पर भी जोर रह सकता है।
हालांकि, बैठक में कौन-कौन से नेता शामिल होंगे और आंदोलन के अगले चरण में क्या कदम उठाए जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। आगे की रणनीति को लेकर अंतिम फैसला बैठक के बाद ही साफ होगा।
INDIA गठबंधन के सामने अब आंदोलन को आगे बढ़ाने के साथ-साथ अलग-अलग दलों को एक साथ रखने की चुनौती भी है। पवन खेड़ा ने दावा किया है कि सभी सहयोगी दल उनके साथ हैं। ऐसे में राहुल गांधी के आवास पर होने वाली बैठक को आगे की दिशा तय करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि बैठक के बाद विपक्ष कौन-सा कदम उठाता है और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना सामने आती है। फिलहाल पवन खेड़ा के बयान से इतना साफ है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आंदोलन को जारी रखने के पक्ष में हैं और इसे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं।
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