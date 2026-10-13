‘जितना दमन होगा, उतना फायदा मिलेगा’, पवन खेड़ा के बयान से सियासी हलचल, अब राहुल के घर बनेगी रणनीति

Congress Protest: दिल्ली में आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेता अब नए कदम उठाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि गठबंधन के नेता राहुल गांधी के आवास पर बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने दावा किया कि INDIA गठबंधन के सभी सहयोगी इस आंदोलन में साथ हैं। खेड़ा ने यह भी कहा कि विरोध के दौरान जितना दमन होगा, आंदोलन को उतना ही फायदा मिल सकता है।