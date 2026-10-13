Rahul Gandhi Supreme Court : राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ‘चौकीदार चोर है’ मानहानि मामले में ट्रायल पर रोक

उधर, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने INDIA गठबंधन के नेताओं के सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए मार्च को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने इसे देश की सुप्रीम कोर्ट का अपमान बताते हुए 140 करोड़ देशवासियों से माफी मांगने की मांग की। शिंदे ने इस घटनाक्रम को देश के इतिहास का 'काला दिन' बताते हुए आरोप लगाया कि याचिका दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालकर न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि याचिका दाखिल करने के लिए मार्च निकालना कोई सामान्य बात नहीं है।विपक्षी नेताओं का यह कदम सुप्रीम कोर्ट पर हमले और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के अपमान के समान है।