नशे की गिरफ्त में सुलगता पंजाब: क्या अमित शाह का संकल्प बचा पाएगा देश की युवा पीढ़ी? जानें क्या बोले नकवी

गौरतलब है कि पड़ोसी देशों की सीमा से सटा होने के कारण पंजाब लंबे समय से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का आसान निशाना बनता रहा है। सुरक्षा एजेंसियां और केंद्र सरकार इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार अभियान चला रही हैं। ऐसे में गृह मंत्री के कड़े बयानों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के इस मुखर समर्थन से यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में नशा मुक्ति के इस मिशन को लेकर सियासत और तेज होने वाली है। नकवी के इस बयान ने इस राष्ट्रीय बहस को एक बार फिर नए सिरे से खड़ा कर दिया है कि इस दलदल से देश के युवाओं को बचाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर कितनी मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है।