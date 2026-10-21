‘अगर जवानों ने कुर्बानी नहीं दी होती तो आज कहां होता भारत’, अमित शाह ने बताया देश की तरक्की के पीछे किसका बलिदान

Police Commemoration Day 2026: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को देश के लिए जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को याद करते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भारत जिस मुकाम पर खड़ा है, उसके पीछे हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानी है। अगर इन जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान नहीं दी होती तो आज भारत कहां होता, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अमित शाह ने दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए यह बात कही।