बीच मझधार में छोड़े गए 4000 भारतीय! सऊदी में फंसे यात्रियों का दर्द देख दहल जाएगा दिल, ओवैसी ने किया बड़ा खुलासा

Umrah pilgrims stranded: सऊदी अरब की पवित्र धार्मिक यात्रा पर गए भारतीय नागरिकों की मुश्किलें इस वक्त अपने चरम पर पहुंच गई हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक गंभीर मामला उजागर करते हुए बताया है कि पिछले दो से तीन हफ्तों से लगभग 4000 भारतीय उमराह यात्री मक्का, मदीना और जेद्दा में बुरी तरह फंसे हुए हैं। हालात इतने दर्दनाक हो चुके हैं कि इन उमराह जायरीनों को मानो पूरी तरह अल्लाह की राह पर छोड़ दिया गया है और वे हर पल भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है।