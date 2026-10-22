रिजीम चेंज विवाद: राहुल गांधी पर जेडीयू ने लगाया अवसरवादी राजनीति का आरोप, चुनाव जीतकर सरकार बदलने की दी सलाह

रिजीम चेंज का यह विवाद चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुडे दिल्ली विरोध प्रदर्शनों के बीच सामने आया है। विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मतदाता सूची में गडबडियों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई थी। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और विपक्ष से जुडे लोगों की टिप्पणियों में रिजीम चेंज जैसी बातों का उल्लेख होने से अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है।