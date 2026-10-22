Maharashtra Murder: कोर्ट में अंतिम सुनवाई के दिन ही युवक की हत्या, कार से टक्कर मार गिराया और फिर बेरहमी से पीटा

पुलिस के अनुसार बंटी दीक्षित सिडको एन-7 इलाके में रहता था। वह मेस चलाने के साथ प्लॉटिंग का कारोबार भी करता था। गुरुवार को वह रोज की तरह जिम जाने के लिए घर से निकला था। सुबह करीब 10 बजे जिम से लौटते समय एन-7 इलाके में गैस एजेंसी के सामने एक कार ने उसकी स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बंटी सड़क पर गिर गया। इसके बाद कार से उतरे हमलावर ने उस पर हॉकी स्टिक और लकड़ी के डंडे से ताबड़तोड़ वार किए। सिर और शरीर पर गंभीर चोट लगने से बंटी खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा। हमले में उसकी मौत हो गई। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।