22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल, बोलीं- जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कैसे ले रहा जिम्मेदारी?

Tiger Shroff Firing Case Supriya Sule अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, तो वह खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस तरह की घटना की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Updated: 22 Oct 2026, 3:52 PM IST

Supriya Sule

Supriya Sule (Photo-IANS)

Tiger Shroff Firing Case Supriya Sule : मुंबई। अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, तो वह खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस तरह की घटना की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है। सुले ने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग करने की बात कही।

सुप्रिया सुले ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, इसके बावजूद उसके नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घटना की जिम्मेदारी लेने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि जेल के अंदर बैठा कोई व्यक्ति इस तरह जिम्मेदारी कैसे ले सकता है। यह बहुत भ्रमित करने वाला है।

जेल से सोशल मीडिया पोस्ट पर जांच की मांग

सुप्रिया सुले ने कहा कि मौजूदा माहौल में लोगों को डराने-धमकाने की घटनाओं को लेकर चिंता है। उन्होंने कहा कि वह इस बात की जांच की मांग करेंगी कि जेल के अंदर बैठा कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधियां कैसे कर पा रहा है।

देश के मौजूदा माहौल पर भी जताई चिंता

सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि देश के राजनीतिक और आर्थिक हालात पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र में कई तरह की घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए भविष्य को लेकर कोई निश्चित दावा नहीं किया जा सकता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि छह महीने पहले किसने सोचा था कि सीजेपी नाम की पार्टी सामने आएगी।

सुले ने कहा कि देश में मौजूदा माहौल चिंताजनक है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और भ्रष्टाचार को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किसी भी देश के लिए ये अच्छे संकेत नहीं हैं।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में नया खुलासा, मुंबई के पास आरोपियों ने की थी शूटिंग की प्रैक्टिस

ये भी पढ़ें
Tiger Shroff Firing Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Oct 2026, 3:52 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल, बोलीं- जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कैसे ले रहा जिम्मेदारी?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

MCB Bus Accident: पेड़ से जा टकराई तेज रफ्तार बस, 3 महिला, बस मालिक समेत 5 की यात्रियों मौत, 20 घायल

5 passenger died in bus accident
कोरीया

रिजीम चेंज विवाद: राहुल गांधी पर जेडीयू ने लगाया अवसरवादी राजनीति का आरोप, चुनाव जीतकर सरकार बदलने की दी सलाह

Rahul Gandhi news
राष्ट्रीय

Maharashtra Murder: कोर्ट में अंतिम सुनवाई के दिन ही युवक की हत्या, कार से टक्कर मार गिराया और फिर बेरहमी से पीटा

Maharashtra Murder
राष्ट्रीय

‘कांग्रेस के सामने झुकी CPM, राहुल गांधी के इशारे पर विजयन को बचाने का प्रयास’, BJP ने किया दावा

Pinarayi Vijayan News
राष्ट्रीय

‘जब मैं पहुंचा तो उनकी बॉडी मोर्चरी में थी’, मृतक का साला बोला; मशहूर ‘पंडित छोले-कुलचे’ वाले के बेटे राहुल की हत्या की Inside Story

ludhiana-rahul-sharma-murder-case-birthday-party-firing-inside-story
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.