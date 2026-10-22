टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल, बोलीं- जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कैसे ले रहा जिम्मेदारी?

Tiger Shroff Firing Case Supriya Sule : मुंबई। अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, तो वह खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस तरह की घटना की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है। सुले ने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग करने की बात कही।