‘जब मैं पहुंचा तो उनकी बॉडी मोर्चरी में थी’, मृतक का साला बोला; मशहूर ‘पंडित छोले-कुलचे’ वाले के बेटे राहुल की हत्या की Inside Story

राहुल का परिवार लुधियाना में अपने मशहूर छोले-कुलचे के लिए जाना जाता है। फाउंटेन चौक के पास सिमेट्री रोड पर स्थित पंडित जी के छोले-कुलचे शहर के पुराने और लोकप्रिय स्ट्रीट फूड काउंटरों में गिने जाते हैं। इस कारोबार की शुरुआत परिवार के बुजुर्ग खुशी राम शर्मा ने की थी। बाद में पंडित कुलदीप शर्मा और परिवार की अगली पीढ़ी ने इसे आगे बढ़ाया। परिवार के छोले बनाने का तरीका भी इसे खास पहचान देता है। यहां छोले बिना तेल और तड़के के तैयार किए जाते हैं। इनमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। परिवार हिमाचल और पंजाब के जायके को मिलाकर छोले बनाता है। यह दुकान 1950 के दशक से इलाके में संचालित होने की बात कही जाती है। राहुल की मौत से परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। वहीं, पुलिस अब गोलीबारी के मामले में आरोपियों की तलाश और घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है।