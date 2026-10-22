‘कांग्रेस के सामने झुकी CPM, राहुल गांधी के इशारे पर विजयन को बचाने का प्रयास’, BJP ने किया दावा

CMRL Exalogic Case: केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सीएमआरएल-एक्सालॉजिक (CMRL-Exalogic) पेऑफ मामले में पूर्व सीएम पिनराई विजयन और उनके परिजनों को लेकर कांग्रेस और सीपीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विजयन को जांच और कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए CPM ने कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस दौरान उन्होंने सीपीएम नेता एमए बेबी पर भी निशाना साधा।