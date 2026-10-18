18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘भारत एक लोकतांत्रिक देश, यहां जनता मालिक’, ‘रिजीम चेंज’ के सवाल पर बोले बिहार मंत्री संतोष सुमन

बिहार सरकार के मंत्री डॉ. संतोष सुमन ने 'रिजीम चेंज' को लेकर प्रशांत भूषण के बयान पर कहा कि विपक्ष ने एसआईआर को लेकर आंदोलन किया, सीजेआई पर गंभीर आरोप लगाए, और अब वो 'रिजीम चेंज' करने की बात कर रहे हैं। मतलब, उनके इरादे साफ हो चुके हैं; ये लोग किसी न किसी तरह से सत्ता परिवर्तन चाहते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Oct 18, 2026

Santosh Suman

Santosh Suman (Photo-IANS)

नई दिल्ली। बिहार सरकार के मंत्री डॉ. संतोष सुमन ने कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल भगदड़ में मारे गए 19 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक खामियों की जांच की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बड़े आयोजन में बिजली का शॉर्ट-सर्किट का होना अपने आप में गंभीर बात है। इस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।

'रिजीम चेंज' के सवाल पर क्या बोले मंत्री संतोष सुमन

'रिजीम चेंज' को लेकर प्रशांत भूषण के बयान पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एसआईआर को लेकर आंदोलन किया, सीजेआई पर गंभीर आरोप लगाए, और अब वो 'रिजीम चेंज' करने की बात कर रहे हैं। मतलब, उनके इरादे साफ हो चुके हैं; ये लोग किसी न किसी तरह से सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। ये लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये लोग भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत एक लोकतंत्र देश है, यहां जनता मालिक है और जनता सरकारें बनाती हैं और अपना प्रतिनिधि चुनती है।

उन्होंने कहा कि इन लोगों को चुनावों तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जनता बता देगी कि कौन सरकार बनाता और कौन नहीं। इसी तरह से नेहा बोरा ने भी एक बार बोला था कि जिस तरह से बांग्लादेश के जेनजी ने 'रिजीम चेंज' किया, उसी तरह से हम भी भारत में 'रिजीम चेंज' करना चाहते हैं। लेकिन जनता सब देख रही है। यही वजह है कि इन विभाजनकारी लोगों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते।

पप्पू यादव के बयान पर बोले- बिहार में समानांतर सरकार नहीं चल सकती

सांसद पप्पू यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि छेड़खानी करने वालों के हाथ काटकर लाओ, दो लाख रुपए इनाम देंगे, संतोष कुमार सुमन ने कहा कि पप्पू यादव तरह-तरह की बात करते हैं, भगवान जाने उनके पास इतना पैसा कहां से आता है। लेकिन बिहार में कोई समानांतर सरकार नहीं चल सकती है। ये कानून-व्यवस्था और संविधान से चलने वाली सरकार है। कानून में हर तरह की सजा का प्रावधान है। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि किसी की जीभ काटकर ले आओ, किसी का हाथ काटकर ले आओ, इसका कहीं कोई मतलब नहीं है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Oct 2026 05:05 pm

Published on:

18 Oct 2026 05:03 pm

Hindi News / National News / ‘भारत एक लोकतांत्रिक देश, यहां जनता मालिक’, ‘रिजीम चेंज’ के सवाल पर बोले बिहार मंत्री संतोष सुमन

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी को ‘विदेशी टूलकिट गैंग का मोहरा’ कहने पर बवाल, विपक्ष बोला- नवीन को और पढ़ने की जरूरत

opposition attack
राष्ट्रीय

Maharashtra Murder: सोशल मीडिया पर दोस्ती, एकतरफा प्रेम और शादी तय होने से नाराजगी, सिरफिरे युवक ने की छात्रा की हत्या

College Student Murder
राष्ट्रीय

कोलकाता भगदड़ हादसे पर ऋतब्रत बनर्जी की आई प्रतिक्रिया, कहा- यह राजनीति का नहीं, संवेदना जताने का समय

Ritabrata Banerjee
राष्ट्रीय

Surat Murder: सूरत में संपत्ति के लिए रिश्तों का कत्ल, बड़े बेटे ने मां और छोटे भाई पर किया हमला, दोनों की मौत

Surat Double Murder
राष्ट्रीय

’13 करोड़ मतदाताओं का अधिकार छीना गया’, आनंद शर्मा बोले- SIR रद्द हो, ज्ञानेश कुमार को हटाना जरूरी

Anand Sharma
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.