‘भारत एक लोकतांत्रिक देश, यहां जनता मालिक’, ‘रिजीम चेंज’ के सवाल पर बोले बिहार मंत्री संतोष सुमन

सांसद पप्पू यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि छेड़खानी करने वालों के हाथ काटकर लाओ, दो लाख रुपए इनाम देंगे, संतोष कुमार सुमन ने कहा कि पप्पू यादव तरह-तरह की बात करते हैं, भगवान जाने उनके पास इतना पैसा कहां से आता है। लेकिन बिहार में कोई समानांतर सरकार नहीं चल सकती है। ये कानून-व्यवस्था और संविधान से चलने वाली सरकार है। कानून में हर तरह की सजा का प्रावधान है। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि किसी की जीभ काटकर ले आओ, किसी का हाथ काटकर ले आओ, इसका कहीं कोई मतलब नहीं है।