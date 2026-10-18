राहुल गांधी को ‘विदेशी टूलकिट गैंग का मोहरा’ कहने पर बवाल, विपक्ष बोला- नवीन को और पढ़ने की जरूरत

BJP नेता पर पलटवार करते हुए झा ने कहा कि, नितिन नवीन जी, कृपया थोड़ा अध्ययन करें। मैं ऐसी दर्जनों किताबों के नाम बता सकता हूं जिनमें बताया गया है कि जब भी सत्ता में बैठे लोगों को खतरा महसूस होता है, तो वे 'विदेशी हाथ' (foreign hand) की बात करने लगते हैं। उनसे पहले भी किसी ने 'विदेशी हाथ' का जिक्र किया था। मैंने सोशल मीडिया पर भी इस बारे में लिखा है। झा ने आगे कहा कि भाजपा प्रमुख को केवल दावे फैलाने के बजाय ठोस तर्कों और सत्यापित जानकारी पर भरोसा करना चाहिए।