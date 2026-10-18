आंध्र प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया पर Jagan Mohan Reddy के सवाल, बोले- YSRCP उम्मीदवारों को नामांकन से रोका जा रहा

YSRCP प्रमुख जगन मोहन रेड्डी (Photo-IANS)
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रविवार को उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से रोकने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती और पूरी चुनावी प्रक्रिया की सीसीटीवी से निगरानी कराने की मांग की है। इसको लेकर रेड्डी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय में आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा से मुलाकात की।
मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने निर्वाचन आयुक्त को पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि नामांकन दाखिल करने के इच्छुक प्रत्येक उम्मीदवार को इसका अवसर दिया जाएगा।
जगन ने कहा कि हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोके जाने के सबूतों के साथ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वह इस मामले को लेकर दिन में बाद में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के शासन में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है।
YSRCP प्रमुख ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान कथित अनियमितताओं, धमकियों और विपक्षी उम्मीदवारों पर हमलों का भी आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है या नहीं।
जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि यदि उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका जाता है, तो इससे राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि नामांकन रोकने जैसी कथित अलोकतांत्रिक प्रक्रिया में आयोग की भागीदारी इतिहास में दर्ज होगी।
जगन मोहन रेड्डी ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की कि नामांकन दाखिल करने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा और अवसर दिया जाए। उन्होंने पुलिस को निर्देश देने की अपील की कि उम्मीदवारों को नामांकन केंद्रों तक सुरक्षा के साथ पहुंचाया जाए और उनके नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएं।
इसके साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कराने की मांग दोहराई, ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सकें।
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