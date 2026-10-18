आंध्र प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया पर Jagan Mohan Reddy के सवाल, बोले- YSRCP उम्मीदवारों को नामांकन से रोका जा रहा

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रविवार को उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से रोकने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती और पूरी चुनावी प्रक्रिया की सीसीटीवी से निगरानी कराने की मांग की है। इसको लेकर रेड्डी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय में आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा से मुलाकात की।