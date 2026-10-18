पंजाब में AAP सरकार पर BJP का हमला, कहा- कार्यकाल पूरा होने से पहले ही खो चुकी है जनादेश

Amit Shah Punjab Visit: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अक्टूबर को पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वहीं अमित शाह के दौरे से पहले राज्य की राजनीति गरमा गई है। बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान की सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जनादेश खो चुकी है।